Continua l’inverno demografico a Messina: resistono alcuni centri della provincia

Duecentodiciassettemila e ottantuno: è il dato Istat più recente relativo al numero di residenti a Messina. Si riferisce al mese di novembre del 2024. Mancano, dunque, dicembre e i primi due mesi del 2025, che potrebbero sancire, per la prima volta, il calo della popolazione sotto la soglia dei 217mila.

Continua l’inverno demografico in riva allo Stretto, anche se poi, tra le righe, appare qualche segnale in controtendenza, soprattutto se lo sguardo si sposta dal capoluogo ad alcuni centri della provincia. Ma andiamo per gradi.

Messina aveva iniziato il 2024 a quota 217.959. Nell’arco di 11 mesi, ha perso per strada altri 845 residenti. Il saldo negativo tra nascite e morti, il cambio di residenza di alcune famiglie che si sono spostate in provincia, l’addio, o si spera, l’arrivederci di chi è andato via per lavoro o per studio: c’è tutto questo in quella traiettoria che scende sempre più verso il basso. Se la media è, più, o meno, di mille abitanti persi ogni anno, è facile prevedere che entro il 2045 saremo sotto i 200mila, evento che si è verificato negli ultimi decenni solo a causa di terremoti o sciagure belliche. E dire che il Prg di inizio anni Novanta del secolo scorso, immaginava una città di oltre 300mila abitanti...

Torniamo indietro nel tempo, ma di poco. Al 31 dicembre del 2023, secondo l’ultimo dei Report stilati dal Comune di Messina, la popolazione in riva allo Stretto risultava essere pari a 222.150 abitanti, dei quali 106.708 maschi e 115.442 femmine in costante decremento, -2.014 abitanti (-0,83%) rispetto al 2022 e -19.847 unità (-8,20%) dall’anno 2013. Adesso, possiamo dire con certezza che Messina ha perso oltre ventimila abitanti in “soli” 11 anni e poco più.