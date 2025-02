Sanità a Messina, posti letto e cantieri tra luci e ombre

Se da una parte in Sicilia finisce per diventare un giallo anche una delibera della Corte dei Conti, quella “sulla gestione delle risorse sanitarie destinate al rafforzamento della rete ospedaliera mediante la riorganizzazione delle terapie intensive e semi-intensive”, dall’altra la fotografia emersa, sebbene oggetto di possibili revisioni, offre comunque uno spaccato di come ci si è mossi negli ultimi anni, dal punto di vista infrastrutturale, in campo sanitario.

Nella provincia di Messina si registra una delle criticità ammesse anche dalla Regione nelle sue repliche alla pubblicazione della delibera: il pronto soccorso di 490 metri quadrati del presidio ospedaliero generale di Milazzo, il cui cantiere vero e proprio, di fatto, è partito meno di due settimane fa. Per il resto il documento della Corte dei Conti è al centro di un botta e risposta con la Regione sui dati di partenza e sugli esiti del controllo. D’altra parte l’ultimo aggiornamento risale a oltre un anno fa e, giusto per fare un esempio, in una delle tabelle elaborate dai magistrati contabili appare la dicitura “lavori non avviati” per l’adeguamento del pronto soccorso del Policlinico, che però nel frattempo si sono conclusi, con tanto di inaugurazione e taglio del nastro. Resta comunque interessante aprire un focus sulla provincia di Messina, viaggiando tra le 121 pagine del documento della Corte dei Conti.

A Messina un buon 82% In termini generali, si legge che al mese di novembre 2024, a fronte di 71 interventi di lavori previsti nel Piano del 2021, 47 interventi programmati risultano avviati, e solo 31 risultano completati.