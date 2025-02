Messina, poliziotta evita una tragedia in autostrada: il commosso ringraziamento di una turista

Un gesto di grande professionalità e sangue freddo hanno evitato una possibile tragedia lungo un’autostrada messinese. A raccontarlo è una cittadina italo-austriaca, medico residente in Austria, che ha scritto una lettera di ringraziamento al Dirigente della Polizia Stradale di Messina, Antonio Capodicasa, per elogiare l’operato di un’agente intervenuta in soccorso di suo padre.

L’uomo stava viaggiando con la nipotina quando ha iniziato a sbandare a causa di un malore improvviso. Fortunatamente, una poliziotta della Stradale, accorgendosi della situazione, ha attivato la procedura di safety car, rallentando il traffico e consentendo all’auto in difficoltà di fermarsi in sicurezza. Determinante anche l’aiuto di un autotrasportatore che ha contribuito a bloccare il traffico.

Una volta raggiunto il veicolo, la poliziotta ha preso i comandi e lo ha condotto fino all’area di servizio più vicina, permettendo all’uomo di ricevere i primi soccorsi. Solo dopo, rientrato in Austria, ha scoperto di soffrire di una patologia che lo aveva fatto precipitare in uno stato di torpore mentre guidava.