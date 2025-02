Messina, paura in via Palermo: auto distrutta dalle fiamme

La scorsa notte, intorno alle due, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti, con autopompa serbatoio (APS) e PICK-UP con modulo, per domare l'incendio di un'auto parcheggiata in via Palermo nei pressi del numero civico 273.

Per domare il rogo è stato necessario il supporto di una autobotte pompa (ABP) inviata dalla sede centrale. Sul posto anche due pattuglie della polizia. Il calore ha danneggiato lievemente due microcar parcheggiate nelle vicinanze. Le cause sono in fase di accertamento. Dopo aver bonificato e messo in sicurezza l'area interessata, i vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede intorno alle quattro.