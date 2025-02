Messina, l’ex Istituto assistenza all’infanzia adesso guarda al futuro: approvato il progetto definitivo

Nel nobile progetto del “Dopo di noi”, rivolto all’inclusione delle persone con disabilità o in condizione di fragilità, rientra anche l’ex Iai (Istituto assistenza all’infanzia) di via San Paolo, in zona Boccetta. Un complesso composto da due edifici, uno principale, ossia il Vecchio orfanotrofio provinciale di Messina, uno pertinenziale, che coincide con l’ex lavanderia, e da un grande parco.

È stato individuato dalla Città metropolitana come luogo da rigenerare e ristrutturare coi fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha destinato a questo scopo un finanziamento di 13.936.588 euro. L’iter va avanti spedito, tant’è che il direttore generale di Palazzo dei leoni Giuseppe Campagna ha firmato una determina di approvazione del progetto definitivo. «Adesso, passeremo all’appalto integrato e concluse tutte le procedure, comprese quelle di affidamento dei lavori, si potrà avviare il cantiere».

Allo stato, quindi, è giunta al termine la fase del Sub-lotto prestazionale 1-Servizi tecnici, curata dall’Associazione temporanea di imprese composta da Barretta & Partners srl (mandataria),  Iqt Consulting spa (mandante), Tfe Ingegneria srl (mandante), Geologia Tecnica sas di Vorlicek Pier-Andrea & C (mandante), che si è occupata appunto della progettazione, insieme con i rilievi, le indagini e le prove di laboratorio.