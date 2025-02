Messina, grossa perdita d’acqua in via Palomba vicino l'ospedale Papardo: disagi per i cittadini da almeno 4 giorni

Da domenica scorsa, un’abbondante perdita d’acqua sta creando disagi in via S. Palomba 7/a, una strada adiacente al viale Papardo, a Messina. La segnalazione arriva dai residenti, preoccupati per il continuo spreco d’acqua e per le possibili ripercussioni sulla rete idrica cittadina e sulla sede stradale.

Il problema riguarda una tubazione di primaria importanza, che fornisce acqua non solo alle abitazioni della zona, ma sembrerebbe anche all’ospedale Papardo. La fuoriuscita costante potrebbe mettere a rischio il regolare approvvigionamento per una struttura sanitaria fondamentale, oltre a causare problemi di viabilità e sicurezza per i residenti.

Al momento, non è chiaro se siano già stati predisposti interventi da parte delle autorità competenti. I cittadini chiedono un rapido intervento per evitare ulteriori sprechi e scongiurare eventuali emergenze legate alla carenza d’acqua nella zona.