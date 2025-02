Messina, chiusura del mercato Vascone: entro domani gli operatori possono richiedere una sistemazione alternativa

Ultimo giorno a disposizione per chiedere una sistemazione alternativa per gli operatori del mercato Vascone che dal 14 marzo dovranno lasciare i loro box per consentire l'avvio dei lavori di rifacimento della struttura di via Catania. Scade infatti domani l'avviso pubblicato dal Comune per l’assegnazione temporanea di spazi in cui gli operatori potranno trasferirsi fino al prossimo 30 novembre, data individuata da Palazzo Zanca per il fine lavori. Individuati 66 posti nell'area del parcheggio di interscambio di via Catania che si trova di fronte al Vascone, dieci posti all'interno del mercato S. Orsola, tre nel vicino mercato Zaera. Gli spazi saranno assegnati temporaneamente tramite sorteggio pubblico che si svolgerà il prossimo 11 marzo al Palacultura. La procedura di trasferimento degli operatori prevede che tutti i box del mercato Vascone dovranno essere sgomberati entro il prossimo 14 marzo.