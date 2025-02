Barcellona, travi sul ponte Mela: l’opera riparte

Sono ripresi ieri, con il primo carico proveniente da uno stabilimento di produzione di Gela, i trasporti speciali delle travi prefabbricate in cemento armato precompresso necessarie per completare il nuovo impalcato del ponte Mela. Il primo trasporto speciale è approdato all’alba di ieri nell’area del cantiere situata nell’area demaniale della foce del torrente Mela. All’attesa svolta ha concorso il Comune di Barcellona grazie all’esperto dell’ente, ex assessore Giuseppe Bonvegna, il quale ha contribuito ad accelerare il rilascio del nuovo nulla osta richiesto dalla ditta di autotrasporti “Campanella Trasporti sas” di Catania, ingaggiata dall’impresa esecutrice, che già la scorsa settimana aveva ottenuto dal Dipartimento Infrastrutture l’autorizzazione ad effettuare ben 12 trasporti eccezionali, da Gela fino al torrente Mela.

L’obiettivo è quello di trasferire le 24 travi in cemento armato precompresso necessarie per coprire le tre campate ancora scoperte. Ieri il trasporto ha permesso alle maestranze di collocare le prime travi su una delle tre campate ancora scoperte. Al trasporto completato ieri, dovrebbero seguirne altri, si spera in tempi rapidi, considerando che la stessa società, la “Campanella Trasporti sas” di Catania, è stata autorizzata ai 12 trasporti speciali nell’arco di 6 mesi. Per questo bisognerà vigilare affinché sia data priorità ai trasporti delle travi destinate al ponte Mela. Resta però l’incertezza sui tempi necessari per la definitiva conclusione dei lavori.