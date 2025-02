Rassegna stampa 26-02-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Il femminicidio di Lorena Quaranta a Furci: i difensori dell’omicida De Pace presentano un ricorso in Cassazione

Viabilità e arsenico a Messina: i nodi di Contesse

IN CITTA'

Dispersione scolastica e reati, il garante Amante: «Fondamentale fare squadra»

Messina e la pista di ghiaccio al Duomo: se i “no” diventano “sì”

Messina, aumentano i prezzi di alcol e tabacchi. Che batosta luce e gas!

IN PROVINCIA

Ex Parco Augusto di Terme Vigliatore: via la casa di riposo e possibile ritorno alle origini

Ospedale di Barcellona, ancora segnali sconfortanti: pochi medici e pronto soccorso al palo

Il nuovo Parco tra i Mari di Milazzo: presentato il piano degli interventi nelle ex aree ferroviarie