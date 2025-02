Paura nello Stretto, prinicipio di incendio su un aliscafo: illesi tutti i passeggeri in viaggio tra Messina e Reggio

Momenti di paura per un principio di incendio scoppiato su un aliscafo in servizio nello Stretto. È successo questa mattina alle 7.15. A causa di un guasto alla turbina del motore sinistro di un aliscafo, è fuoriuscito del fumo. Il mezzo è subito rientrato in porto senza nessun problema per i passeggeri che erano a bordo che, una volta tornati a Messina, sono stati fatti scendere e ripartire con un altro mezzo.