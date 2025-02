Ospedale di Barcellona, ancora segnali sconfortanti: pochi medici e pronto soccorso al palo

Il Presidio ospedaliero continua a perdere medici e allo stesso tempo non riesce ad essere appetibile per nuovi medici che partecipano alle selezioni indette dall’Asp di Messina.

Come da preavviso di tre mesi fa, il responsabile dell’Unità operativa semplice di Cardiologia, il dottor Salvatore La Rosa, dal prossimo primo marzo lascerà la guida – ottenuta nel luglio 2024 – del reparto e la stessa Asp, per la quale aveva iniziato a lavorare all’inizio della sua carriera, per approdare all'Istituto clinico polispecialistico Cot acquisito dall’Humanitas. La Rosa, infatti, ha presentato le dimissioni lo scorso 29 novembre e, trascorsi i tre mesi di preavviso, lo stesso medico lascerà l’Azienda sanitaria provinciale. Così l’Unità di Cardiologia passa da tre a soli due medici cardiologi. Infatti, in servizio resteranno la dottoressa Rosanna Giuffrè, che da 25 anni lavora all’Ospedale Cutroni Zodda, la quale a seguito della selezione del luglio 2024, era stata giudicata idonea a ricoprire l’incarico dirigenziale, al pari del suo collega Salvatore La Rosa e, con rapporto libero professionale, altro cardiologo esterno, il dottor Frank Coppolino.