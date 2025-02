Messina e la pista di ghiaccio al Duomo: se i “no” diventano “sì”

La richiesta per l’occupazione suolo temporanea «non risponde a quanto dettato dall’art. 54 punto 10 del vigente regolamento comunale», scrivevano nel settembre 2022 gli uffici di Palazzo Zanca, in risposta all’istanza presentata da una ditta che intendeva installare per qualche giorno, a piazza Duomo, una pista di ghiaccio. Il regolamento dice che non si può fare, insomma, anche perché quell’area è una di quelle individuate come punto di raccolta, in casi d’emergenza dalla Protezione civile. Non si può, fare... o non si poteva.

Perché oggi (e per due mesi) lì una pista di ghiaccio c’è, realizzata da un’altra ditta, la Etna Eventi Management One srl di Viagrande, provincia di Catania, in collaborazione con una vecchia conoscenza del Comune, la BlueSeainSicily srls. Un’istanza lampo: richiesta presentata il 29 gennaio, per partire due giorni dopo, con una struttura di circa 400 metri quadrati.

Una procedura finita sotto la lente di due consiglieri comunali, Felice Calabrò del Pd e Giuseppe Villari del Gruppo Misto: «Questa attività, secondo i due consiglieri, «mal si concilia, sotto il profilo climatico-ambientale, con il nostro territorio», oltre al fatto che «per il periodo di durata dell'occupazione l’area in questione non può assolvere all’importante funzione di punto di raccolta di Protezione civile».