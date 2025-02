Messina, automobilista sfiorato dalla frana in via Polveriera: le paurose immagini di una telecamera di videosorveglianza

Una buona dose di fortuna ha evitato che il mezzo rimanesse intrappolato sotto la colata di terra che all’improvviso si è staccata dal costone. Siamo in via Polveriera a Bisconte, nel tratto che conduce al campo di calcio Marullo dove si allena il Messina e si disputano i campionati minori.

Una strada molto trafficata perché conduce a una zona residenziale, oltre che all’impianto sportivo. Intorno alle 11.30 all’improvviso uno smottamento ha fatto riversare sulla strada un grosso cumulo di terra, detriti e vegetazione, tirando giù anche un palo della luce.Le immagini immortalate dalla telecamera di video sorveglianza a pochi metri dal crollo raccontano il momento esatto in cui il terreno ha franato. Un’auto stava transitando in quell’istante e per fortuna è riuscita a scansare il crollo. Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale che hanno transennato la strada, i tecnici della protezione civile comunale per la prima verifica di quanto accaduto. Si ipotizza che il cedimento possa essere stato causato da una perdita d’acqua che ha indebolito il terreno che ha ceduto. Per questo sul posto anche una squadra dell’Amam che dovrà anche monitorare anche il resto di questo costone per scongiurare eventuali nuovi crolli. Allertata anche una ditta per il movimento terra che in giornata libererà la carreggiata quantomeno per consentire il passaggio di pedoni e mezzi in sicurezza. Sul posto anche il consigliere della terza municipalità Alessandro Geraci che per caso si è trovato a passare proprio subito dopo il crollo.