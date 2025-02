Messina, aumentano i prezzi di alcol e tabacchi. Che batosta luce e gas!

A gennaio 2025, a seguito della rilevazione dei prezzi al consumo per l’intera collettività, effettuata dall’ufficio Statistica del Comune, l’indice complessivo della città ha registrato un incremento tendenziale del 1,6% e congiunturale dello 0,9% dell’indice dei prezzi al consumo. Crescono rispetto all’anno precedente prodotti alimentari e bevande analcoliche (+2,3%), bevande alcoliche e tabacchi (3,4%), abbigliamento e calzature (1,5%), abitazione, acqua, elettricità e combustibili (0,3%), mobili, articoli e servizi per la casa (+0,4%), servizi sanitari e spese per la salute (+0,8%), ricreazione, spettacoli e cultura (+1,6%), istruzione (+2,4%), servizi ricettivi e ristorazione (+3%) e altri beni e servizi (+3,1%). Decrescono tendenzialmente rispetto all’anno precedente le comunicazioni (-3,3%). Invariati i trasporti. È quanto emerso nel corso della riunione della commissione comunale di controllo prezzi, presieduta dall’assessore ai Servizi al cittadino Massimiliano Minutoli. Per quanto riguarda i prodotti per fumatori c’è un aumento di sigari e sigarette (+0,7%; +2,3% il tendenziale) e degli articoli per fumatori (+1,9%). Per energia elettrica e gas di rete c’è un aumento generalizzato delle tariffe elettriche e del gas.

Nel mercato tutelato dell’energia elettrica, aumentano la quota fissa (+8,3%; - 1,2% il tendenziale), la tariffa bioraria fascia diurna feriale (+24,2%; +29,7% il tendenziale) e la tariffa bioraria fascia notturna, weekend e festivi (+24,7%; +28,8% il tendenziale). Sempre nel mercato tutelato aumenta anche il gas di città e gas naturale (+0,9%; +19,8% il tendenziale). Nel mercato libero, aumenta sia l’energia elettrica (+4,8%; -11,1% il tendenziale) sia il gas di città e gas naturale (+1,5%; -7,9% il tendenziale). Per i prodotti farmaceutici in questo mese si riscontra un aumento dei prezzi dei farmaci di fascia C Cop, che, per legge, possono essere aumentati solo a gennaio degli anni dispari (+2,5% il congiunturale e il tendenziale). Nel trasporto aereo si rileva una diminuzione che è più accentuata nei voli nazionali (-31,1%; +3,3% il tendenziale), seguiti da quelli intercontinentali (-26,8%; +4,6% il tendenziale) e da quelli europei (-15,9%; +4,9% il tendenziale). Per quanto riguarda i voli intercontinentali, le diminuzioni si riscontrano su tutte le tratte, in particolare su quelle verso i Paesi africani.