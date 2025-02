Messina, smottamento a Bisconte: via Polveriera bloccata da piante, terra e detriti

Uno smottamento si è verificato a Messina, nel quartiere di Bisconte, in via Polveriera. Il dissesto improvviso ha provocato la caduta di fichi d’India e altre piante, che insieme a terra e detriti hanno invaso completamente la carreggiata rendendo impossibile il transito per veicoli e pedoni.

Oltre al terriccio è crollato anche un palo della pubblica illuminazione. Non ci sono feriti, al momento della frana, infatti, per fortuna non c'erano auto o pedoni in transito.

Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia municipale con il comandante Giardina e i tecnici di Amam per verificare una possibile perdita d'acqua in quella zona.