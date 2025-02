Ex Parco Augusto di Terme Vigliatore: via la casa di riposo e possibile ritorno alle origini

Il Comune di Terme Vigliatore che a seguito della sentenza del Tar ha visto validati tutti gli atti amministrativi che precludono in modo definitivo l’utilizzo del “Grand Hotel le Terme di Terme Vigliatore” quale Casa di riposo per anziani, attraverso il legale che ha difeso l’ente, l’avvocato Domenico Branca, ha già notificato ieri alla società Materia s.r.l. che all’interno dell’ex Grand’Hotel delle Terme gestisce la Casa di riposo, denominata “Materia Residence”, la sentenza del Tar con la quale i tre ricorsi presentati per l’annullamento degli atti che ordinavano lo sgombero della casa di riposo, sono risultati “improcedibili ed infondati”, tanto da essere “integralmente rigettati”.

Con la notifica della sentenza, viene di fatto avviata dal Comune di Terme Vigliatore ogni azione necessaria per attuare, sulla base dell’ordinanza dirigenziale di chiusura e sgombero adottata il 30 maggio 2024 ed oggi divenuta definitiva ed inoppugnabile, il “divieto di prosecuzione dell'attività della casa di riposo denominata “Materia Residence”, sita in viale delle Terme, gestita dalla “Società Materia Srl, e priva di iscrizione all'albo comunale, in quanto allocata nelle camere del complesso alberghiero termale denominato Parco Augusto la cui destinazione urbanistica è in “Zona D.4 e Alberghiera - Termale Esistente”. In tali zone – come è stato specificato nella sentenza – sono ammessi esclusivamente i manufatti ricettivi e i servizi privati, anche a carattere commerciale, di supporto alla destinazione principale alberghiera - termale. Pertanto, l’attività di casa di riposo per anziani, come confermato dal Tar Catania, risulta incompatibile con la destinazione di zona.