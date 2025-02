Crolli dopo il maltempo a Messina, Basile intima il "ripristino delle condizioni di sicurezza"

Il sindaco Federico Basile ha firmato un’ordinanza per il ripristino delle condizioni di sicurezza a Cumia Superiore, dopo il crollo di una parte della piazza del villaggio e del muro di un’abitazione insistente nella stessa piazza, causati dal maltempo dello scorso 2 febbraio. Con il provvedimento firmato oggi, il sindaco ordina al proprietario dell’abitazione di “provvedere con la massima urgenza e sotto la supervisione di un tecnico incaricato di fiducia, immediatamente e comunque entro e non oltre dieci giorni a far data dalla notificazione della presente ordinanza, alle verifiche ed esecuzione di tutti i lavori necessari ed indispensabili alla messa in sicurezza generale dell’edificio di che trattasi”.

In ogni caso “nelle more dell’esecuzione delle verifiche dei lavori di messa in sicurezza è fatto obbligo alla ditta proprietaria di inibire il transito e/o la sosta di mezzi e pedoni nella zona contigua al fabbricato in oggetto con idonea recinzione”. Con la stessa ordinanza viene vietato agli abitanti della casa pericolante di occuparla finché non verrà messa in sicurezza.