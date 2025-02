Truck & Bus, anche la Polstrada di Messina intensifica i controlli su mezzi pesanti e autobus

Anche nel 2025, il coordinamento delle Polizie Stradali Roadpol ha promosso la campagna Truck & Bus, un'iniziativa volta a verificare il rispetto delle normative da parte di mezzi pesanti e autobus. La prima operazione dell’anno si è svolta dal 17 al 23 febbraio, con il coinvolgimento di una trentina di Paesi europei, tra cui l’Italia.

Durante i controlli, le pattuglie della Polizia Stradale di Messina hanno esaminato 149 veicoli, tra cui 101 mezzi pesanti e 38 autobus, rilevando 54 violazioni e decurtando 103 punti dalle patenti. Sono stati inoltre ritirati una patente di guida e una carta di circolazione, mentre un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. In tre casi, gli autobus non hanno potuto proseguire il viaggio per motivi di sicurezza.

Le principali infrazioni riguardano il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, il superamento dei limiti di velocità e irregolarità nei documenti. Sono emerse anche gravi carenze nelle dotazioni di sicurezza degli autobus, tra cui estintori e uscite di emergenza non a norma.