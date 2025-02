Tamponamento sulla Messina-Catania, un furgone si ribalta: tre feriti

Incidente con feriti questa sera sull’autostrada A18 Messina-Catania. Sulla carreggiata in direzione Messina, tra gli svincoli di Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos, all’altezza di Calatabiano, si è verificato un tamponamento tra un’autovettura e un furgone che la precedeva, con quest’ultimo mezzo che si è ribaltato sulla carreggiata. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, due uomini e donna, fortunatamente in modo non grave. I feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasferiti negli ospedali Cannizzaro e Policlinico di Catania. Sul posto le pattuglie della Polizia stradale per i rilievi e l’esatta ricostruzione della dinamica. A causa dell’incidente si sono formate code in direzione Messina.