S. Teresa di Riva, Veri abbandona l’opposizione: sparisce il gruppo di Bartolotta

La storia si ripete e, nel palazzo della politica santateresina, a confermarlo non può che essere il consigliere comunale Santino Veri. Dieci anni dopo la sua fuoriuscita dalla minoranza, avvenuta nel 2014 a metà legislatura, ieri ha ufficializzato il suo addio al gruppo di opposizione “Noi per Santa Teresa di Riva” per proseguire il mandato in solitaria.

Un abbandono noto da mesi, che aveva programmato di annunciare nella seduta del 23 dicembre ma che ha poi rimandato a ieri. «Ringrazio Nino Bartolotta, Cristina Pacher e Martina Lombardo per questi anni trascorsi insieme - ha detto Veri in aula - continuerò a lavorare per la mia comunità come ho fatto fino ad oggi, solo ed esclusivamente per il bene dei cittadini». Un addio scaturito dalla mancata condivisione della linea politica adottata dal capogruppo Bartolotta, manifestatasi in diverse occasioni già dalla scorsa primavera.

Con l’uscita di Santino Veri il gruppo di minoranza non è più costituito, visto che il numero minimo di componenti è quattro, e tutti entrano a far parte del Misto, che dovrà eleggere un capogruppo; in mancanza di elezione, ricopre il ruolo il consigliere con maggior numero di preferenze, in questo caso Pacher.

Al termine del consiglio comunale abbiamo sentito il capogruppo uscente Bartolotta. «Io sono per le libertà - ha esordito - ma non condivido questa scelta, maturata nel tempo anche con un condizionamento ambientale che ha vissuto all’interno del Palazzo. Non si può andare a cena con il sindaco, per fare un esempio, e l’indomani mattina ergersi a paladino dell’opposizione: questo tipo di condizionamento alla fine lo ha portato a collocarsi in una posizione più neutrale e più gestibile dal suo punto di vista, per quello che è il suo modo di fare politica, frequentando il Palazzo, fare il “principe” di Misserio e risolvere i problemi della sua comunità, a modo suo. Questo non è il ruolo che la comunità ha assegnato a lui e a noi. Noi siamo sempre andati avanti con la barra dritta, siamo e rimaniamo opposizione».