Parcheggio Giostra, completata la variante al progetto. Ma ci sono problemi con la tenuta dell'alberatura

All’appello a questo punto mancano solo l’ultima parte del parcheggio più a monte di viale Europa, che potrebbe essere completata ad aprile. Quello di Santa Margherita, i cui lavori sono stati consegnati da poco e per cui serviranno 8 mesi di cantiere, e poi il S. Orsola. Per la grande area di sosta di viale Giostra, la variante al progetto originale, concordata con la Municipalità, per allargare lo spazio per le auto alle due intersezioni con via Garibaldi e viale Regina Elena, è stata completata. Da quando riprenderanno i lavori, fermi da Natale, basteranno 3 mesi per la consegna anche se sono emersi problemi di tenuta dell’alberatura e quindi qualche pianta potrebbe essere sostituita. L’investimento per la realizzazione dei 14 parcheggi è stato di 17 milioni di euro, con fondi regionali.