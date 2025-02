Lavori sulla A18, l'autostrada tra Tremestieri e Roccalumera resterà chiusa per quattro domeniche

Un tratto della A/18 resterà chiusa per quattro domeniche nel corso del mese di marzo. E' stato definito il programma degli interventi per il posizionamento dei sensori all'interno della galleria Piano Cutiri fra Giampilieri e Scaletta in vista del passaggio della galleria del raddoppio ferroviario.

Dopo che la statale 114 è tornata pienamente fruibile, il comitato operativo di viabilità in prefettura ha deciso che l'intervento dovrà avvenire nelle domeniche del 9, 16, 23 e 30 marzo. L'autostrada fra Tremestieri e Roccalumera rimarrà chiusa fra le 21 di ciascuna domenica e fino alle 5 del lunedì mattina.

Tutto il traffico sarà deviato sulla Statale 114 per oltre 25 km di viabilità che attraversa il centro di molti comuni.