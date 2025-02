Rassegna stampa 24-02-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Rifiuti, l’autosufficienza della città di Messina in tre mosse

Messina, si chiede chiarezza sulla terra depositata a Contesse. Oggi il Consiglio comunale

Milazzo, i vandali non danno tregua. Nel mirino arredi e segnaletica stradale

Ponte Fiumedinisi, si accelerano i tempi: riapertura prima delle feste pasquali

Messina, il cane Bruno e le “scappatelle” dal suo angelo custode

SICILIA

Fondi europei in Sicilia, fuori i progetti lumaca: in ballo 700 milioni per i prossimi due anni