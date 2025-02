Pronto Soccorso del Policlinico Messina: inaugurati i nuovi locali del posto fisso di polizia

All’inaugurazione del posto fisso di Polizia è intervenuta questa mattina anche il Prefetto di Messina S.E. Dott.ssa Cosima Di Stani. La sicurezza delle persone che accedono al pronto soccorso, così come quella del nostro personale - ha evidenziato la Rettrice dell’Università di Messina Prof.ssa Giovanna Spatari - ha costituito una priorità nell’organizzazione e definizione di tutti i percorsi del nuovo PS. Poter contare su questo presidio della Polizia è un’ulteriore, importante, garanzia di tutela per i cittadini e per i lavoratori”. “Un presidio per noi essenziale - afferma il Direttore Generale dell’AOU G. Martino di Messina Giorgio Giulio Santonocito - per garantire la sicurezza dei nostri pazienti e degli operatori e che può assumere anche una funzione deterrente per rasserenare gli animi e scoraggiare eventuali comportamenti aggressivi”.