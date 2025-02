Il sub commissario al risanamento delle baraccopoli di Messina, ingegner Santi Trovato, si è insediato questa mattina nelle funzioni e nei compiti come da decreto di nomina del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. All’atto del suo insediamento il sub commissario ha incontrato nella sede della struttura commissariale al risanamento il personale in servizio.