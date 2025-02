Lungomare di S. Teresa di Riva, un passo verso la normalità

Prove di ritorno alla normalità sul lungomare di Santa Teresa di Riva, dopo il crollo del tratto da 150 metri all’estremità sud durante la mareggiata del 18 gennaio.

Conclusa la prima fase dei lavori di messa in sicurezza, è tornato il doppio senso di circolazione tra le vie Sebastiano Famulari e Gualtieri, zona dove si transitava a senso unico alternato esclusivamente in direzione Messina visto il restringimento della sede stradale.

Adesso il cantiere è stato ristretto con lo spostamento della recinzione posta sulla carreggiata, a seguito del riempimento della voragine apertasi con il crollo e del riposizionamento dei sottoservizi; ripristinato il transito dei mezzi in entrambe le direzioni di marcia. Da un mese le autovetture che procedevano in direzione Catania venivano deviate sulla Statale 114 a partire da via Santi Cacciola, mentre per mezzi pesanti e autobus che non potevano imboccare la traversa era stato istituito sul lungomare il senso unico alternato, regolato dai movieri delle imprese Webuild-Pizzarotti e dai semafori nelle ore notturne e nei giorni festivi. Adesso la circolazione torna alla normalità, con la rimozione degli impianti semafori e della segnaletica verticale che imponeva la deviazione sulla SS 114. «Ringrazio Webuild che ha messo a disposizione i movieri per regolamentare il transito - ha commentato il sindaco Danilo Lo Giudice - iniziamo pian piano a tornare alla normalità».

Le imprese esecutrici delle opere di messa in sicurezza del lungomare proseguiranno adesso gli interventi con la demolizione della parte a sbalzo, ormai compromessa dal cedimento del muro di contenimento; la conclusione dei lavori è prevista per il 31 maggio, anche se si conta di chiudere il cantiere in anticipo per liberare la litoranea e restituirla alla collettività. (an.ri)