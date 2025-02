Da una serra artigianale produceva in casa la marijuana, 61enne arrestato a Francavilla di Sicilia

I Carabinieri della Compagnia di Taormina, nell’ambito dei servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 61enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di coltivazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad operare sono stati i Carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia che da tempo stavano monitorando i movimenti dell’uomo e, ritenendo che lo stesso potesse esercitare l’attività illecita di spaccio, nel corso della nottata, sono entrati in azione per perquisire la sua abitazione a Francavilla di Sicilia.

Nel mobile del salone, i Carabinieri hanno scovato e sequestrato oltre 200 grammi di marijuana suddivisa in dosi e un bilancino di precisione intriso di residuo di stupefacente, oltre a materiale vario, verosimilmente utilizzato per il confezionamento. Inoltre, in una stanza della casa perquisita, i militari hanno trovato una serra artigianale, attrezzata con impianti di riscaldamento e di irrigazione, all’interno della quale sono state trovate e sequestrate due piante di canapa indiana, oltre a fertilizzanti e attrezzature verosimilmente utilizzate per la coltivazione.

L’uomo è stato pertanto arrestato e ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga e le piante, sono state invece consegnate ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione di droga da parte della Compagnia Carabinieri di Taormina proseguiranno, anche mediante incontri nelle scuole necessari per condividere con i giovani i rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti, nell’alveo delle iniziative per la cultura della legalità.