Aveva a casa fucile, cartucce e marijuana: 29enne arrestato a Messina

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno eseguito l’arresto di un 29 enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, per ricettazione e detenzione clandestina di un fucile oggetto di furto e munizionamento, nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata a seguito di un’attenta attività di monitoraggio dell’abitazione dell’uomo, protrattasi per diversi giorni. I Carabinieri avevano notato un andirivieni sospetto e frequente di persone, motivo per il quale, nella serata di sabato scorso, sono entrati in azione per perquisire il domicilio monitorato.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato un fucile calibro 15 risultato rubato, nonché 50 cartucce calibro 12, illegalmente detenute. Inoltre, sono stati altresì trovati e sequestrati anche 75 grammi circa di marijuana, a dimostrazione di una possibile attività di spaccio da parte dell’indagato.

La droga è stata consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio. Il 29enne è stato invece arrestato e ora si trova ristretto nel carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.