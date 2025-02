Messina, occhio alla truffa del kit di emergenza auto di Telepass

I cybercriminali puntano a nuovi abboccamenti agitando l’arma del phishing. Tra le truffe più in voga c’è quella del finto kit Telepass in omaggio, che si accompagna a una serie di email recapitate anche a migliaia di messinesi. «Buongiorno cliente Telepass, la tua opinione conta – si legge testualmente nel messaggio –. Cerchiamo sempre di migliorare la tua esperienza e questo rapido sondaggio di 2 minuti aiuterà Telepass a portare ancora più felicità a tutti». E ancora: «Condividi le tue idee. Dacci la tua opinione e vinci un nuovissimo kit di emergenza per auto». Un altro messaggio dello stesso tenore dà invece il «benvenuto nel team» e promette lo stesso «regalo esclusivo», a patto che si clicchi «il pulsante qui sotto» e si avvi «subito la tua avventura con noi». Un tranello bello e buono, che rischia di trascinare l’utente nell’inferno della cessione involontaria di dati personali, compresi quelli legati ai propri strumenti di pagamento. Quindi, il «grazie per esserti unito a noi» e l’augurio di «costruire grandi cose insieme».

Qualche giorno fa, la spa – quella vera – che opera nei servizi per la mobilità, urbana ed extraurbana, è passata al contrattacco, con una campagna in cui si dice ai propri clienti di fare attenzione ai tentativi di phishing: «L’azienda è estranea alle email in circolazione che promettono premi per ottenere dati sensibili» e «recentemente è stato rilevato un tentativo di phishing da parte di soggetti terzi che utilizzano fraudolentemente il logo e il brand dell’azienda, al fine di carpire informazioni personali, compresi gli estremi delle carte di credito, degli utenti. Alcuni utenti potrebbero aver ricevuto email ingannevoli che sembrano provenire da Telepass, ma che sono in realtà truffe orchestrate da malintenzionati».