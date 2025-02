Messina, al via le prime bonifiche nel cuore della Falce

Si avvicina il momento della prima bonifica della Zona falcata. Adesso, dopo decenni di attesa, c’è una prospettiva concreta di rinascita. Da un lato, il capitolo che riguarda direttamente la Real Cittadella, quello legato al progetto “Falcata Revival affidato” allo studio di architettura Femia; dall’altro lato, il piano di risanamento ambientale che interessa il cuore della Falce. Ed è proprio su questo fronte che si sta per cominciare. Le risorse economiche ci sono, i 20 milioni di euro arrivati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 20221-27, deliberati dal Cipess nei mesi scorsi. Per favorire il risanamento ambientale e la rigenerazione della Zona falcata, era stata prevista la suddivisione delle somme in tre anni (2 milioni di euro per il 2022, 8 milioni per il 2023 e 10 milioni per il 2024), un finanziamento al quale ha lavorato soprattutto la deputata messinese, oggi sottosegretaria, Matilde Siracusano. A questi fondi si aggiungono altri 1,3 milioni garantiti dall’Autorità di sistema portuale che, oltre a gestire l’area, sarà anche stazione appaltante.

«Contiamo in 15 giorni di poter avviare la gara per la direzione lavori – afferma Massimiliano Maccarone, dirigente tecnico dell’Autorità di sistema – e subito dopo quella per l’appalto integrato che prevede la conclusione della progettazione e la realizzazione. In quattro mesi verrà scelta la ditta ch eseguirà i lavori. Abbiamo dovuto attendere un po’ per far partire le gare perché mancava il via libera definitivo della Corte dei Conti al decreto di finanziamento»