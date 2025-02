Il cavalcavia sull’autostrada a Spadafora, ricostruzione nella fase clou

Previsto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno il completamento del cavalcavia numero 3 di Spadafora, che attraversa l’autostrada A20. La fase più impegnativa si è svolta da lunedì a venerdì scorsi, con la collocazione dei due conci mediante l’utilizzo di una speciale gru. Come fa sapere il progettista, l’ingegnere Luigi Bosco, le prossime lavorazioni rilevanti saranno la saldatura dei due conci varati. Nello specifico, collocati un blocco di 120 tonnellate e successivamente il secondo di 80 tonnellate. Questi due elementi dovranno essere saldati e saranno poi verificati. Nei prossimi giorni, a ridosso del ponte, sarà realizzato un bypass lungo l’autostrada per consentire la prosecuzione dei lavori senza interruzione del traffico.

Lo step successivo consisterà nella messa in opera del solaio a lastre in calcestruzzo armato tipo predalles. Saranno poi inseriti i guardrail e la pavimentazione in conglomerato bituminoso. A conclusione di questi lavori, sarà eseguito il collaudo. Tra maggio e giugno, quindi, si spera che il cavalcavia possa essere consegnato: la data è prevista infatti per il 9 giugno prossimo. «È stata effettuata in questi giorni un’operazione rilevante sotto il profilo dell’ingegneria – sottolinea Bosco –. Un’operazione non facile ed era anche l’ultimo nodo rilevante di tutto il cantiere».