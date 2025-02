Controlli a Milazzo: nei guai il titolare di un ristorante. Sette denunce e sequestri

Fine settimana di controlli serrati dei carabinieri a Milazzo che hanno portato a verifiche su ben 250 veicoli e 340 persone, con diverse violazioni accertate. Sotto la lente soprattutto i casi guida in stato di ebbrezza con un bilancio significativo: 100 punti decurtati dalle patenti, otto veicoli sequestrati e due sottoposti a fermo amministrativo.

Sul fronte dei reati connessi alla circolazione stradale, tre persone sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria: una per guida in stato di ebbrezza alcolica e due per essersi rifiutate di sottoporsi al test per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ma i controlli non si sono fermati qui: altre tre persone sono state denunciate per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, per inosservanza di provvedimenti dell’Autorità e per detenzione abusiva di armi.

L’operazione ha coinvolto anche le attività commerciali: con il supporto del N.I.L. CC. e dell’A.S.P. di Messina, i Carabinieri hanno denunciato il titolare di un ristorante del territorio mamertino. Gli accertamenti hanno rivelato la presenza di cinque lavoratori in nero, oltre a gravi violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tracciabilità degli alimenti.