Riapre il campetto del Cep a Messina, spazio prezioso per il rione

Riapre in sicurezza il campetto sportivo della Parrocchia Sacra Famiglia del Cep, dopo i lavori di adeguamento. Una preziosa realtà al servizio dei ragazzi del quartiere che esiste da oltre dieci anni. Era stato aperto nel 2012 diventando uno spazio di aggregazione sociale in un territorio che ne è privo. Con il tempo, per motivi di sicurezza, purtroppo è stato necessario chiuderlo. «Non era più in uso dal 2020 – racconta il parroco, don Sergio Siracusano che da tempo è impegnato in attività di rigenerazione sociale del rione Cep –, in quanto rischioso perché era privo di recinzione e quindi per giocare entravano anche di notte scavalcando. Per la tranquillità di tutti c'era il muro e la chiesa si è preferito chiuderlo temporaneamente in attesa dei necessari lavori che siamo riusciti finalmente a realizzare con il sostegno di tre sponsor privati e le donazioni del 5 per mille».

Terminato il restyling, il campetto è tornato fruibile da giovedì pomeriggio, aprendo le porte agli alunni del vicino Istituto comprensivo Catalfamo, del Cse (Centro socio-educativo) e agli studenti del Cpia (Centro provinciale istruzione adulti). Gli interventi eseguiti hanno riguardato la recinzione totale dello spazio e il cancello. L'intenzione è di riuscire a renderlo funzionante tutti i giorni e rilanciarlo nel territorio come una risorsa a cui attingere. «Nei giorni di mercoledì e venerdì – spiega padre Sergio – sarà aperto ai tesserati purché in regola con gli obblighi assicurativi. Gli altri giorni sarà a disposizione della scuola e dei ragazzi del Cse e Cpia e della Casa Michelle. Abbiamo messo al corrente anche altre associazioni che potrebbero approfittare di questa possibilità. Si tratta di un campo piccolo che è stato adeguato e potrebbe risultare utile per la pratica delle attività sportive».