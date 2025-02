Messina, controlli con autovelox in autostrada: ecco dove e quando

La Polizia Stradale comunica quotidianamente le tratte stradali in cui vengono effettuati i controlli di velocità. Questo serve a sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza di rispettare i limiti di velocità, contribuendo così a prevenire gli incidenti stradali. È fondamentale mantenere una velocità adeguata e rispettare i limiti previsti.

I servizi saranno effettuati da lunedì 24 Febbraio sino a domenica 2 Marzo 2025, sulle tratte autostradali A18 Messina-Catania ed A20 Messina-Palermo, nei tratti maggiormente interessati da un elevato tasso di incidentalità, secondo il seguente calendario:

Giorni 24, 25, 27 e 28 Febbraio 2025 sulla A20 Messina – Palermo ed A18 Messina – Catania, alternativamente, in entrambi i sensi di marcia. Ricordiamo i limiti attuali: • sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo; • sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo.

Limiti di velocità

Autostrade: 130 km/h (ridotti a 110 km/h in caso di maltempo). Strade extraurbane principali: 110 km/h (ridotti a 90 km/h in caso di maltempo).