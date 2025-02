A Taormina la galleria ferroviaria della discordia: terreni privati e zone verdi a rischio

Nasce il comitato “Giù le mani da Mazzeo” per affrontare la vicenda legata alla costruzione della nuova linea ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo che riguarda direttamente la frazione di Taormina. Superata la stazione sotterranea di Taormina in direzione Messina, infatti, il progetto prevede la realizzazione di una galleria di interconnessione con la linea storica a Letojanni e ciò rende necessario deviare provvisoriamente il tracciato sia della Strada statale 114 che dell’autostrada A18 (carreggiata direzione Messina), che verranno traslate verso valle in corrispondenza di Mazzeo, occupando terreni privati e zone verdi.

Una soluzione contro la quale, da alcuni mesi, è scesa in campo l’associazione “Patrimonio Sicilia”, che con il vicepresidente Piero Arrigo ha lanciato l’allarme e punta adesso a coinvolgere i residenti. «Con i buoni uffici del presidente del consiglio comunale Giuseppe Composto e del vicesindaco Antonio Lo Monaco, il nostro comitato “Giù le mani da Mazzeo” è stato ricevuto dal sindaco Cateno De Luca – ha reso noto Arrigo – per discutere del disastro che Rete ferroviaria italiana ha in programma su Mazzeo e la zona costiera. Il primo cittadino ha sposato in pieno la nostra iniziativa di protesta e intende muoversi nelle sedi opportune e con i mezzi democratici in suo possesso. Rfi non ha nessun titolo per distruggere il nostro territorio e le ultime aree a verde rimaste – aggiunge il promotore del comitato –. La settimana prossima avvieremo un’azione di sensibilizzazione e informazione dei cittadini di Mazzeo, in tempi brevi organizzeremo un incontro esplicativo di quello che potrebbe accadere nella frazione ad opera di Rfi.