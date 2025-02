A Lipari si potrà costruire la “Casa di comunità” dell’Asp

Colpo di scena nella “telenovela” legata alla costruzione di una “Casa di comunità-tipo hub” nell’isola di Lipari, in località San Giorgio. Il dirigente del IV settore, architetto Mirko Ficarra, in un documento, controfirmato, dal responsabile del II servizio, geometra Salvatore Spartà, ha rilasciato il permesso di costruire all’Azienda sanitaria provinciale di Messina, così come da richiesta del 22 novembre 2024. L’area, viene evidenziato dal documento, ricade in quella che viene definita “Zona per attrezzature di interesse comune” nel vigente Piano regolatore generale e non ricade in area di riserva o preriserva.

Nella stessa area è autorizzata la realizzazione di un parcheggio a servizio del presidio ospedaliero. Come si ricorderà la deroga per la realizzazione della Casa di comunità, in quella località. era stata negata dal consiglio comunale di Lipari scatenando un vero e proprio braccio di ferro con il sindaco Riccardo Gullo, fermamente intenzionato a far realizzare la struttura nel sito individuato dall’Asp di Messina.

Ne è seguita tutta una serie di iniziative, da una parte e dall’altra (anche una raccolta firme da parte del movimento “Rinascita eoliana”, vicino a Gullo), entrambe ferme sulla loro posizione originaria. Il passaggio che sblocca la situazione e porta al rilascio del Permesso di costruire, da quanto si evince dal documento pubblicato all’albo pretorio del Comune di Lipari, è arrivato l’altro ieri, con la trasmissione, da parte del nuovo segretario generale, dott. Antonio Le Donne, del parere sulla "deroga" riguardante il procedimento di attuazione della realizzazione della "Casa della comunità" in località San Giorgio di Lipari.