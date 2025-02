Taormina, sicurezza e benessere dei dipendenti: in stato d'agitazione tutti i lavoratori della Municipalizzata

È stato di agitazione all’interno dell’Azienda servizi municipalizzati di Taormina. A proclamarlo sono stati ieri i sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri, con i segretari provinciali Carmelo Garufi, Antonino Di Mento e Giuseppe Giallanza, comunicando all’azienda, e per conoscenza a sindaco, prefetta e commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali l’attivazione delle procedure di raffreddamento, legate a diverse criticità in materia di sicurezza e benessere dei lavoratori.

Un iter il cui avvio era stato preannunciato alla Municipalizzata in una nota dell’11 gennaio, con l’avviso che il mancato riscontro entro sette giorni avrebbe comportato l’attivazione della procedura.

Diverse le problematiche elencate dai sindacati, a partire dalla mancata programmazione degli incontri, dopo che il 29 ottobre era stata chiesta la calendarizzazione di appuntamenti periodici con le rappresentanze sindacali aziendali per discutere le criticità di ogni comparto.

Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl chiedono poi chiarimenti urgenti su diversi aspetti gestionali interni ad Asm. In merito alla funivia, già il 3 gennaio era stato chiesto un incontro urgente per discutere della sicurezza dell’impianto, un tema di fondamentale importanza per la tutela di lavoratori e utenti, e «sebbene abbiamo ricevuto una risposta formale dall’ing. Domenico Anello, riteniamo necessario un incontro in presenza per trattare in modo approfondito la questione».

Sull’assegnazione dei congedi viene ritenuto essenziale «chiarire i criteri utilizzati dall’azienda, garantendo trasparenza ed equità»; sul Piano ferie estivo viene chiesto se esista, come vengano programmati i periodi di ferie e se sia garantita pari opportunità a tutti i lavoratori, evitando discriminazioni nei periodi di alta richiesta. Chiarezza viene chiesta sul piano di esercizio dell’azienda, su come vengano organizzati i turni e distribuito il carico di lavoro, nel rispetto delle normative sui periodi di riposo e delle condizioni di lavoro dei dipendenti.