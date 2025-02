Taormina, 45enne positiva a alcol e cocaina evade dai domiciliari e aggredisce i carabinieri

Urlava a squarciagola nei pressi di un condominio. Così tanto che i residenti hanno dovuto chiamare il 112. Momenti di tensione nei giorni scorsi a Trappitello, frazione di Taormina, dove i carabinieri hanno arrestato una donna di 45 anni, di origine sudamericana, per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile, che ha individuato la donna sul pianerottolo d’ingresso della palazzina, ben lontana dall’abitazione dove avrebbe dovuto scontare gli arresti domiciliari per reati contro la persona. Alla vista dei militari, invece di collaborare, la 45enne ha reagito con violenza, inveendo contro gli uomini in divisa e arrivando ad aggredirli fisicamente nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Nonostante la sua resistenza, i Carabinieri sono riusciti a bloccarla e a trarla in arresto. Considerato il suo evidente stato di alterazione, la donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale locale, dove gli esami hanno confermato la positività all’uso di cocaina e alcol. Attualmente, la 45enne è in attesa di giudizio per i reati contestati, mentre le indagini proseguono per ricostruire nei dettagli l’accaduto.