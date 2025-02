Schifani e De Luca: "Messina è ormai una città fiore all’occhiello della nostra regione sui rifiuti"

“Messina è ormai una città fiore all’occhiello della nostra regione”. Continua la nuova luna di miele tra il presidente della Regione Renato Schifani e la città di Messina, con in prima fila, ad applaudire, il sindaco Federico Basile e il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. Schifani, che ha ribadito come l’obiettivo prioritario, su scala regionale, sia quello di partire coi lavori per i due termovalorizzatori entro il 2027, ha garantito che verranno finanziati gli interventi necessari alla città e alla Srr per accelerare sul completamento del ciclo dei rifiuti “in house”: tradotto, i 5 milioni mancanti per il progetto dell’impianto di Milo per il trattamento dell’umido e i 2 milioni per il sistema di trattamento di rifiuti Pap (Prodotti assorbenti per la persona) nell’impianto di Pace.

Un passaggio chiave, questo, alla luce di una necessità manifestata anche negli interventi precedenti dal presidente della Srr Messina, Danilo Lo Giudice, del deputato regionale Pippo Lombardo, del sindaco Basile, della presidente e del direttore generale della Messinaservizi, Mariagrazia Interdonato e Michele Trimboli. Cateno De Luca ha ricordato i progressi fatti in sei anni nella gestione non solo dei rifiuti, ma anche degli altri servizi pubblici in città, ed è tornato a parlare della svolta politica che ha portato ad un evidente e sempre più marcato avvicinamento a Schifani: “C’è chi sceglie nella vita di fare opposizione di professione, senza arrivare mai a capire se sei realmente portatori di interessi per il bene comune o se rappresenti solo te stesso. L’obiettivo è avvicinare la presidenza della regione alla posizione dei sindaci. I malintesi spesso nascono dall’assenza di confronto. Non ci possiamo permettere di passare il nostro tempo a non far fare le cose a chi comunque è stato legittimato dal voto popolare”.