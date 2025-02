Messina, furti ai distributori automatici in varie zone della città: arrestate due persone

La Polizia ha arrestato due uomini, rispettivamente di 23 e 32 anni, colti in flagranza di reato mentre tentavano di sottrarre denaro dai distributori automatici in diverse zone della città.

Il primo arresto risale al 14 febbraio, quando un 23enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, è stato sorpreso dagli agenti delle Volanti nei pressi del capolinea del tram in zona Annunziata. L’uomo, trovato in possesso del denaro sottratto, ha tentato invano di darsi alla fuga prima di essere bloccato e sottoposto a controllo.

Tre giorni dopo, il 17 febbraio, un episodio analogo si è verificato nella zona sud della città, dove un 32enne è stato arrestato mentre forzava un distributore automatico di proprietà di un esercizio commerciale.

Le indagini hanno rivelato che entrambi gli individui avrebbero compiuto sistematicamente furti simili in tutta la città. In seguito alla convalida degli arresti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per il 23enne il divieto di dimora nella provincia di Messina, mentre per il 32enne sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.