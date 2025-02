Autostrada A20, riaperto il tratto tra Rometta e Milazzo: sull'altra carreggiata proseguono i lavori

Quasi completa la ricostruzione del Cavalcavia numero 3 sull’autostrada Messina-Palermo. Nella serata di ieri, l'impresa Mammana ha riconsegnato al Cas, per l’immediata riapertura al traffico, il tratto autostradale di circa quattordici chilometri, in direzione Palermo, che va dall’area degli svincoli di Rometta a quella dei caselli di Milazzo. Proseguiranno invece oggi, fino alle ore 24, gli interventi che interessano la carreggiata in senso opposto, direzione Messina, con la perdurante chiusura del tratto tra gli svincoli di Milazzo (km 38) e quelli di Rometta (km 24): per la giornata di oggi vigerà ancora per gli automobilisti, lungo questo senso di marcia, l’uscita obbligatoria a Milazzo con rientro a Rometta.

Come riferiscono il geometra Maurizio Valenza e il sindaco di Spadafora Lillo Pistone, il cronoprogramma prosegue secondo le previsioni e sta rispettando esattamente quanto pianificato nei giorni che hanno preceduto l'inizio dei lavori. Questa mattina sarà varato l'altro troncone sulle strutture portanti e successivamente si proseguirà con le operazioni di saldatura. Già dalle prime ore di oggi il sindaco spadaforese sarà presente sul posto insieme all'impresa. «È giusto dare il giusto riconoscimento all'impresa che ha mostrato grande senso di professionalità. Non era semplice infatti fare arrivare la piattaforma via mare», ha detto Pistone. Anche il progettista, l'ingegnere Luigi Bosco, sarà oggi stesso nell’area di cantiere.