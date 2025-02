Addio al professor Antonino Metro, uno dei più importanti studiosi di Diritto Romano d'Italia e storico preside di Giurisprudenza a Messina

Era un autentico gentiluomo inglese il prof. Antonino Metro, che in molti ricordano con il suo inseparabile loden verde come storico preside alla facoltà di Giurisprudenza di Messina, praticamente per vent'anni interi. Ci ha lasciati oggi a 87 anni. Ed è stato indubbiamente uno dei più importanti studiosi di Diritto Romano che il nostro Paese abbia mai avuto. La sua, di laurea, risale al 1959, a Messina, e fu ovviamente con il massimo dei voti, la lode e la dignità di stampa della tesi, dopo aver ottenuto - un'altra eccellenza -, in tutti gli esami della sua carriera la votazione di “trenta e lode”. Un altro intelletto puro della scuola giuridica messinese. Ha saputo coniugare oltre al suo incessante studio per il Diritto tanto altro nella sua vita, come la passione per la musica lirica e soprattutto l'enigmistica, di cui era un vero cultore, collaborò con le più importanti riviste nazionali con lo pseudonimo di "Antonello" . Grande passione anche quella per il calcio, seguendo da sempre le sorti altalenanti della squadra del Messina. Scherzando con gli amici, era un vezzo, qualche volta ricordava poi la sua straordinaria partecipazione da giovane ad una delle prime trasmissioni in tv della RAI, quella del “Musichiere” di Mario Riva, l'antesignano dei quiz di oggi, dove vinse il suo bottino di monete d'oro.