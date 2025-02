A20 riaperta in direzione Palermo, caos verso Messina. Oggi resta chiuso il tratto Milazzo-Rometta

Dopo la conclusione dei lavori che per 4 giorni hanno interessato la carreggiata lato mare della A20, oggi si registrano lunghe code in direzione Messina, sempre per via dei lavori che stanno interessando la ricostruzione del cavalcavia autostradale su Spadafora. Gli interventi, infatti, come previsto, proseguono oggi, fino alle ore 24, sulla carreggiata opposta. Per questo, quindi, vige la chiusura del tratto tra gli svincoli di Milazzo (km 38) e quello di Rometta (km 24). Per la giornata odierna gli automobilisti, lungo questo senso di marcia, dovranno uscire obbligatoriamente a Milazzo e rientrare a Rometta. Rallentamenti anche lungo la statale SS113 tra Archi e Rometta Marea.