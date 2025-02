Messina, il pedone investito a Maregrosso sta meglio. L'automobilista non è scappato ma ha prestato soccorso

Sta meglio il pedone investito da un auto sulla nuova Via Don Blasco martedì scorso all'altezza del centro commerciale Maregrosso. Si trova sempre ricoverato al Policlinico con un braccio rotto e, quando si sarà completamente riassoribito il grosso ematoma intorno all'occhio destro, dovrà essere operato al volto. In merito all'incidente stradale, l'avvocato Antonio Aliano, che assiste l'automobilista ha precisato, in una nota, che il 56enne, che si trovava alla guida, non si è allontanato dal luogo del sinistro ma, al contrario di quanto riportato in precedenza, ha prestato soccorso, chiamando l'ambulanza, e dopo essersi accertato del trasporto in ospedale del ferito, si è recato nella caserma del vigili urbani di Via Fermi per ricostruire i fatti.