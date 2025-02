Gabbiano "ladro" ruba una seppia dal banco del pescivendolo in Corso Cavour a Messina: tante risate tra i passanti

Non gli bastavano gli scarti che il pescivendolo gli metteva sotto il becco, l’assiduo frequentatore del banco di pesce di un esercente di corso Cavour questa mattina ha puntato la preda grossa. E così approfittando di un attimo di disattenzione, il gabbiano che quotidianamente staziona da quelle parti, ha portato via una seppia che era in esposizione. Con un battito d’ali il gabbiano si è spostato di pochi metri andando a divorare la preda sulla corsia preferenziale del Corso Cavour sotto lo sguardo dei passanti divertiti che avevano appena assistito alla scena. Tra questi anche il titolare dell’esercizio che non si aspettava questo “furto”. Chissà se tra lui e il gabbiano, dopo oggi, i rapporti cambieranno... Uno sketch di vita vissuta che ha fatto sorridere, regalando pochi minuti di buon umore tra chi ha assistito alla divertente scena.