Capo d'Orlando, impianto fognario in tilt da mesi nelle palazzine di via Lucio Piccolo: interviene l'IACP

S’interverrà subito nelle palazzine Iacp di via Lucio Piccolo di Capo d’Orlando per eliminare l’emergenza sanitaria che la condotta fognaria in tilt da mesi fa registrare. L’intervento sarà avviato in questi giorni dall’Iacp che stamattina nell’aula consiliare del Comune orlandino ha partecipato con i suoi massimi vertici provinciali ad un summit convocato proprio per risolvere l’emergenza. Si tratta di un intervento tampone che permetterà di bonificare dai reflui fognari i locali sotterranei dove si trovano le pompe di sollevamento guaste per poi ripararle e rimettere in funzione tutto il sistema. Tutto questo mentre partirà il progetto risolutivo che eliminerà le pompe che in quarant’anni si sono dimostrate inefficaci nel sollevare i reflui e smaltirli nella condotta secondaria di via Lucio Piccolo che scorre a quota più alta della palazzine così che spesso andavano in tilt. Sul progetto risolutivo il nostro corrispondente da Capo d'Orlando Franco Perdichizzi ha sentito il commissario Iacp di Messina, Giovanni Rovito