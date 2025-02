Sant'Agata di Militello, aveva un debito di 236 euro: ganasce all’auto di un 57enne invalido

Un provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura per morosità nel pagamento di tributi comunali riferiti ad anni passati per poco più di 236 euro, compresi interessi e oneri accessori, è stato notificato ad un 57enne santagatese, affetto da grave disabilità e portatore di protesi con riconoscimento d’invalidità civile al 100%.

L’uomo, contestando la legittimità dell’azione eseguita a suo carico privandolo dell’unico mezzo a disposizione per recarsi in centri di cura e studi medici, ha dato mandato al legale di fiducia, avvocato Giorgio Pina, di ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina. Denunciata in particolare la violazione della normativa che esclude il fermo amministrativo di veicoli adibiti al trasporto abituale di persone diversamente abili, come documentato dalla carta di circolazione che attesta l’installazione di uno specifico dispositivo d’ausilio oltreché dal possesso di regolare pass di parcheggio per disabili rilasciato dal Comune stesso.

Tra gli altri rilievi la nullità dell’atto per difetto di motivazione e omessa notifica degli atti prodromici, relativi alle ingiunzioni di pagamento dei tributi insoluti per la tariffa del servizio idrico degli anni 2012 e 2013, e del preavviso di fermo.