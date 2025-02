Rassegna stampa 19-02-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Arsenico nelle terre da scavo a Messina, tre aree sequestrate: c'è anche un'area di 20 mila metri a Contesse

IL CASO

Schifani: "Con Scurria venuto meno il rapporto di fiducia. A Messina il risanamento non si ferma”

Messina, il caso risanamento le controdeduzioni di Scurria: “Non c’era obbligo di concordare l’acquisto degli alloggi”

Risanamento a Messina, Matilde Siracusano sulla nomina di Trovato: «Il disegno era diverso, ora c’è un capro espiatorio»

IN CITTA'

Messina, isola pedonale di viale San Martino: respinto il ricorso di 13 commercianti

IN PROVINCIA

Le Eolie location del kolossal sull’Odissea. Primi sopralluoghi a Lipari e Vulcano

Sant’Agata di Militello, aveva un debito di 236 euro: ganasce all’auto di un 57enne con disabilità o

Ultimata la messa in sicurezza: il lungomare di Santa Teresa tornerà presto vivibile

Nuovi loculi contro l’emergenza a Capo d’Orlando: a breve ne sorgeranno quasi 400

Allarmi a Villafranca e Saponara: torrenti come rampe o discariche