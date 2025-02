Nuovi loculi contro l’emergenza a Capo d'Orlando: a breve ne sorgeranno quasi 400

Sarà l’impresa “Eurovega Costruzioni” di Capo d’Orlando a costruire 392 nuovi loculi nel cimitero di Capo d’Orlando. Proprio in queste ore l’Area Urbanistica ed Edilizia del Comune paladino, diretta dall’architetto Salvatore Lo Cicero, ha aggiudicato i lavori all’impresa orlandina che aveva praticato un ribasso d’asta del 6.10% sull’importo a base d’asta di 489.505 euro oltre 9.205 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Per la realizzazione dei loculi si farà fronte con fondi del bilancio comunale pari a 587.154 euro comprendente anche le spettanze a progettisti, rup e collaudatore.

Fanno parte di questo ufficio il geometra Nicolino Sanfilippo quale rup e progettista; l’architetto Salvatore Lo Cicero quale progettista e direttore dei lavori e Marianna Lo Presti Costantino in qualità di supporto al direttore dei lavori. Fa parte dell’ufficio del rup anche l’impiegata comunale Daniela Rossi.

Dei 392 loculi da realizzare 112 sono del tipo a specchio e 280 del tipo a buco e tutti saranno realizzati nel cimitero nuovo, ad est del camposanto. Dopo questi loculi ne saranno realizzati altri 258 così come previsto alcuni mesi fa dalla Giunta del sindaco Franco Ingrillì in modo da raggiungere il numero complessivo di 650.

È questa la risposta all’emergenza sepolture determinatasi in questi ultimi anni per la mancanza di spazi nel cimitero di contrada San Martino. Alla luce della media annua delle mortalità i 650 loculi che saranno realizzati saranno sufficienti a coprire il fabbisogno della mortalità per 5 anni al massimo.

Purtroppo l’ampliamento ad est, dove si realizzeranno i nuovi loculi, non ha ulteriori spazi idonei per realizzarne ancora a causa della scarpata che lo delimita, e stesso discorso nella zona ad ovest. Realizzare un nuovo cimitero, il secondo di Capo d’Orlando, sicuramente sarà una priorità della prossima amministrazione comunale che si siederà a Palazzo Europa dopo le Amministrative del 2027.