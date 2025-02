Messina, venerdì l'inaugurazione della Sala polivalente della "Mazzini-Gallo"

Con lo spettacolo "L'abbraccio sinfonico delle onde" verrà inagurata venerdì alle 16 la nuova sala polivalente dell'Ic Mazzini-Gallo, che può ospitare circa 150 persone, nel Plesso di scuola Primaria sito in Via La Farina/ang. Via Nino Bixio. La sala è dotata di impianto di areazione caldo/freddo, fonica professionale, locale guardaroba per gli ospiti, bagni dedicati compreso quello per il disabile, camerini con accesso diretto al palco, Digital Board di 80’’. Il progetto è stato realizzato grazie a un finanziamento della regione Sicilia pari a 250.000 euro. La sala, dotata delle più moderne tecnologie digitali, rappresenta una struttura nella quale potranno essere ospitate manifestazioni culturali, mostre, performance musicali e teatrali.

Un vero fiore all’occhiello per l’Istituto e una struttura nel pieno centro cittadino che potrà essere messa a disposizione anche per il territorio. Il valore aggiunto di questa struttura è che finalmente dopo quasi cento anni dalla sua costruzione, l’I.C. Mazzini Gallo avrà finalmente a disposizione un ambiente in cui l’intera comunità scolastica potrà ospitare attività, eventi, manifestazioni, recite fino ad oggi impossibili da realizzare. Inoltre, i bambini della scuola dell’Infanzia regionale in base a uno specifico calendario, a partire dal prossimo anno scolastico, potranno utilizzare questo spazio per attività ludico e didattiche.